الشيخ عبد الامير قبلان: المقيمون اللبنانيون يعتبرون السعودية وطنا ثانياً لهم

نوّه رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان باحتضان اللبنانيين المقيمين في السعودية والذين يعتبرون السعودية وطنا ثانيا لهم ويسهمون في ازدهار المملكة ويحظون بمودة اخوانهم واهلهم في السعودية.
ورحب الامام قبلان خلال استقباله وفدا من مجلس الشورى في السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي و السفير السعودي وليد بخاري بحضور نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب والامين العام نزيه جمول، بالوفد السعودي في وطنه وبين اهله ولا سيما ان لبنان يرتبط بعلاقات اخوية مع الشعب السعودي وهذه الزيارة تعزز علاقات الاخوة والمودة بين الشعبين الشقيقين.
وجرى التباحث في الشؤون والقضايا العربية والاسلامية وسبل تعزيز التعاون العربي والاسلامي وضرورة تفعيل التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية بما يسهم في تعزيز الاستقرار في لبنان وتوطيد العلاقات الثنائية.
وقدم الوفد للشيخ قبلان درعا تذكاريا.
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