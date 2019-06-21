الرئيس عون التقى ضاهر وسفيرة سيرلانكا ورئيس الجامعة الاميركية

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في القصر الجمهوري في بعبدا، سفيرة سيرلانكا مانديس ويجراتني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية في لبنان. كما إستقبل رئيس ​الجامعة الاميركية​ في بيروت الدكتور ​فضلو خوري​، والمستشار الخاص لرئيس الجامعة ابراهيم خوري، ومدير الاعلام والعلاقات العامة سيمون كشار. والتقى الرئيس عون النائب ​ميشال ضاهر​ واجرى معه جولة افق في الاوضاع العامة وحاجات منطقة زحلة.

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