أيوب بحث مع وفد من كلية التكنولوجيا تحضيرات الـMuniTech Day

التقى رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية، وفدًا من كلية التكنولوجيا بفرعيها الأول والثاني، وضعه في أجواء تحضيرات (MuniTech Day) التكنولوجيا في خدمة البلديات.

وضم الوفد مدير الفرع الثاني في كلية التكنولوجيا الدكتور داني عبيد ترافقه الدكتورة فريال خداج والدكتور محمد علوان من الكلية – الفرع الأول.

وستستضيف كلية التكنولوجيا (2) المسابقة في 26 من تموز المقبل بمشاركة عدد كبير من ​الجامعات​ في لبنان، حيث سيقدم ​الطلاب​ المتنافسون مشاريع تعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحسين خدمات البلديات ضمن ​محافظة جبل لبنان​، ليتمّ تقييمها من قبل لجنة متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.