وزير البيئة تلقى من الشامسي دعوة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي الذي عرض معه لمجالات التعاون في المجال البيئي بين لبنان والامارات، ونقل اليه دعوة من وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العالمية للمناخ الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي ما بين 30 حزيران و1 تموز 2019.
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