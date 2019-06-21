وزير البيئة تلقى من الشامسي دعوة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة، سفير ​الامارات​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ الذي عرض معه لمجالات التعاون في المجال البيئي بين لبنان والامارات، ونقل اليه دعوة من وزير ​التغير المناخي​ والبيئة الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العالمية للمناخ الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة ​أبو ظبي​ ما بين 30 حزيران و1 تموز 2019.

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