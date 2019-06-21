وفد من المجلس النروجي للاجئيين زار مخيم عين الحلوة

قام وفد من المجلس النروجي للاجئيين، ضم مسؤولة الملف التربوي سلام حلاق، والمرشـد التربوي سهيل ذيب، بزيارة ​مخيم عين الحلوة​، والتقى ممثلي "​اللجان الشعبية​" لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا، وذلك في مقرها في مخيم عين الحلوة، حيث جرى شرح المشروع التربوي الذي يتبناه المجلس النروجي بتكفل ورعاية 200 طفلا بعمر رياض الأطفال في روضة تخصه في المخيم، وبمشروع تربوي آخر يهدف لإيجاد حلول للمتسربين من ​المدارس​ شريطة إلا تتعدى أعمارهم الـ "14" عاما.

كما زار مقر اللجان وفد هيئة الإغاثة الأولية الفرنسية، وضم "بشار خليل، بدر الدين غندور، و​حسن فقيه​"، وعرض لمشروعه الخاص بترميم منازل اللاجئيين و​النازحين الفلسطينيين​ في مخيمات صيدا، وفقاً لمعايير محددة تطال السكن والساكنين أيضاً، وبحدود الـ "180" حالة في منطقة صيدا.

كذلك قام الفريق القانوني للمجلس النروجي للاجئيين برئاسة قاسم ​الخليل​ وبالتعاون والتنسيق مع اللجان الشعبية بتقديم الإستشارات القانونية لذوي القضايا للفلسطينيين النازحين من ​سوريا​ أو ​اللاجئين​ في مخيمات ​لبنان​ العالقة لدى الجهات اللبنانية، بعدما خصص يوما من كل أسبوع لإستقبالهم في مقر اللجان الشعبية في المخيم.

وشرح الخليل ان هذه القضايا تندرج في مخالفات تسجيل عقودة ​الزواج​، الأولاد، ​الطلاق​، مخالفات الإقامة، مشاكل جراء السكن بعقارات الآخرين، مشيرا الى ان "الفريق القانوني المكون من محاميّين وأصحاب إختصاص يقدم الإستشارات القانونية لمستحقيها مجانا".

واعربت اللجان الشعبية عن ترحيبها بالوفود وإستعدادها للتعاون والتنسيق، مثمنة ما تم عرضه من جهة وما قدموا إقتراحاتهم وتوصياتهم، لما فيه تلافي الثغرات وتصويب أدق لوصول الخدمة إلى مستحقيها من جهة أخرى.