أصيب 39 شرطياً و30 متظاهراً بجروح في تبيليسي مساء امس في صدامات دارت بين الجانبين أمام مبنى البرلمان حيث تظاهر الآلاف احتجاجاً على السماح لنائب روسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية الوطنية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء ماموكا باختادزه إنّ الجرحى سقطوا حين حاول آلاف المتظاهرين اقتحام مبنى البرلمان فتصدّت لهم قوات مكافحة الشغب التي استخدمت لتفريقهم، قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عشرات العناصر من الشرطة الروسية ومتظاهرين في تبيليسي جراء صدامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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