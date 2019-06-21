خارجية إيران تبلغ السفير السويسري أن طهران لا تريد حربا مع اميركا

ابلغت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ السفير السويسري أن ​طهران​ لا تريد حربا مع ​الولايات المتحدة​، كما ابلغت السفير السويسري بأن أميركا ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران.

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