خارجية إيران تبلغ السفير السويسري أن طهران لا تريد حربا مع اميركا

ابلغت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري أن طهران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة، كما ابلغت السفير السويسري بأن أميركا ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران.
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