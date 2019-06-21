لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف في حديث لـ"النشرة" الى أن "ما تم الاتفاق عليه في التعيينات سيمرّ بجلسة مجلس الوزراء وما لم يتم الاتفاق عليه يبقى عالقاً ويتم التشاور به"، مضيفاً: "ما نطالب به هو وجود معيار واضح لكيفية اتخاذ القرارات في هذا الموضوع"، مشددا على أن "الدستور واضح، فالوزير يقترح ثلاثة أسماء ومجلس الوزراء يعيّن منها".
وعن الكلام عن مخاوف قواتية من اقصاء في التعيينات، أشار معلوف الى أن "لدى القوات أربعة وزراء فكيف يمكن اقصاءهم طالما أنهم سيرفعون الاسماء وسيختار مجلس الوزراء واحدة من الأسماء المقترحة"، مشددا في نفس الوقت على أن "أحداً لا يستطيع أن يلزمنا بآلية تعيينات في ظل وجود بنود في الدستور تتحدث عن هذه المسألة".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب ادي معلوف للنشرة: نطالب بوجود معيار واضح في ملف التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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