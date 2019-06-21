في خطوات بسيطة.. كيف تبني علاقة قوية مع أطفالك؟

دبي - بواسطة محمد فارس © كيف تبني علاقات قوية مع أطفالك؟ كيف تبني علاقات قوية مع أطفالك؟

كتبت-لمياء يسري:

يعد فصل الصيف فرصة جيدة لتنفيذ أفكار ترفيهية مختلفة مع أطفالك وقضاء وقت ممتع معهم، لذا حاولي الاستمتاع بكل دقيقة مع أطفالك، من خلال التنزه في أماكن جديدة أو تجربة أنشطة مختلفة معهم بعيدًا عن الجلوس أمام التلفاز.

يستعرض لكم موقع thehappyhousewife أفكار يمكن تنفيذها بسهولة، للاستمتاع بإجازة الصيف مع أطفالك بأفضل صورة ممكنة.

-ما بعد الإفطار

استيقظوا مبكرًا وتناولوا الإفطار سويًا، واجلسي مع أطفالك وخططوا ليومكم جيدًا، يمكنكم الذهاب للسباحة معًا، حتى إذا كنت لا تستطيعين السباحة يكفي أن تهتمي بمشاركتهم اللعب في الماء.

- اللعب في المنزل

يمكنك تخصيص مكان آمن في المنزل، وشاركيهم ألعابهم بشكل دوري، ويمكن أن يصنعوا ألعابًا جديدة من أفكارهم، المهم أن تكون آمنة.

-اقرأوا

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الأطفال في الصيف قليلًا ما يقبلون على قراءة الكتب، لكن يمكنك تشجيعهم من خلال اختيار كتاب واحد أسبوعيًا، واقرأوه سويًا.

-تليفزيون أقل

اشغلي أطفالك بالأنشطة اليدوية والرياضة حتى يبتعدوا أطول فترة ممكنة عن التليفزيون، ولكن يمكنك الاستعانة بالقنوات التعليمية على موقع youtube لاستغلال فصل الصيف بأفضل الطرق الممكنة.

-الشواء

جربوا شواء الأطعمة سويًا، واصنعوا الأكلات المفضلة لديكم، الأطفال دائمًا يحبون تناول الأطعمة الجديدة، وخاصة الوجبات السريعة غير المفيدة لهم.

-نظفوا المنزل

اتفقوا سويًا على تنظيف المنزل وتنظيف الأشياء المخزنة منذ فصل الشتاء، اجعلي أطفالك يشاركونك في أعمالك المنزلية دائمًا.