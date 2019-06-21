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كلب "بولدغ" مغرم بالأطفال.. فماذا فعل؟

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الكلب من نوع بولدوغ وعمره 3 سنوات أصيب عاملون في مستشفى بيطري في مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس بدهشة عقدت ألسنتهم، عندما أحضرت أسرة كلبها، من سلالة بولدغ، بعدما توقف عن تناول الطعام تماما.

وعثر الأطباء البيطريون في مركز أنغيل داخل معدة الكلب على 19 سكاتة أطفال.

وبدأ الأمر في أبريل الماضي، عندما لاحظت أسرة ويلسلي أن كلبهم مورتمر (3 سنوات) يصيبه الغثيان قبل وجبات الطعام، فذهبت به مالكته، إميلي شاناهان، لطبيب بيطري، وصف لها علاجا يحل المشكلة.

لكن الدواء لم يفلح في حل مشكلة مورتمر، الذي امتنع تماما في نهاية الأمر عن تناول أي طعام.

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وأخذت شاناهان كلبها لمركز أنغيل البيطري، حيث قام بيطريون هناك بعمل أشعة سينية لمعدة الكلب ليكتشفوا أمر السكاتات.

ويعتقد الأطباء البيطريين أن مورتمر كان يلتقم السكاتات من طفلي إميلي شاناهان منذ أشهر.

وتطلب الأمر إجراء جراحة لإزالة السكاتات من معدة مورتمر، الذي تماثل للشفاء وعاد للمنزل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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