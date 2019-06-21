شكرا لقرائتكم خبر عن محلل خليجى: قطر تتبع "سياسة الانتحار".. وعقليتها المراهقة لم تقرأ المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السعودى، أن قطر اختارت الغرق فى القارب الإيرانى خاصة فى ظل التصعيد الأمريكى الإيرانى، وإصرار الولايات المتحدة الأمريكية على معاقبة طهران.

وقال المحلل السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن استمرارية التأكيد القطري بالوقوف بجانب إيران، يعنى أن قطر اختارت الغرق فى القارب الإيرانى، وبالتالى نجد أن العقلية القطرية فى ظل ماتشهده المنطقة من حالة تصعيد أمريكى تجاه إيران لاتزال مستمرة فى حساباتها الخاطئة، وسوء تقديرها للموقف .

وأضاف خالد الزعتر، أن هذا الموقف يعكس أن العقلية السياسية القطرية المراهقة لم تقرأ جيدا المتغيرات، متابعا: الاستمرارية في الارتهان للموقف الإيرانى، ومن جهة احتضان قاعدة العديد الأمريكية يعنى شىء واحد، وهو أن النظام القطرى يسعى للاستمرارية فى سياسة الوقوف فى المنتصف، وهى سياسة لا مكان لها، فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات وحالة تصعيد، وبالتالى فإن هذه السياسة لايمكن تسميتها إلا بالسياسة الانتحارية.