شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى يفضح "رايتس ووتش": تقاريرها فضفاضة وتقحم نفسها كخصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، التقارير المشبوهة التى تصدرها منظمة هيومان رايتس ووتش، للدفاع عن جماعة الإخون، والأكاذيب التى تعتمد عليها فى تقاريرها، مشيرا إلى أن تقارير تلك المنظمة المشبوهة تعتمد على العبارات الفضفاضة والمصطلحات المطاطة مثل سوء المعاملة المنهجي والتعذيب المنهجي.

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وقال الباحث الحقوقى، إن تقارير تلك المنظمة الحقوقية تتحدث عن أماكن احتجاز غير رسمية رغم أن الجميع يعلم أن عناصر تنظيم الإخوان محبوسين في سجون معروفة ومعلومة للجميع ويتم محاكتهم بحضور الإعلام وأهاليهم ويرى الجميع صور الجلسات والفيديوهات في الصفحات الإخوانية.

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ولفت هيثم شرابى، إلى أن تلك المصطلحات تحدث التجاوز وعدم الحياد ونقص الموضوعية في إعلان الإدانة المزعومة التى توجهها تلك المنظمة باعتبار المنظمة طرف خصم.

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ولفت الباحث الحقوقى، إلى أن تقارير هيومان رايتس ووتش تحمل صبغة سياسية تبتعد به عن مساحة الحياد التي يجب أن تتصف بها البيانات الحقوقية المحترمة، ويظهر جليا اعتماده على مصادر غير محايدة في توثيق ما ورد فيه من شكوى.