تعرف على تفاصيل 29 اقتراح برغبة أمام جلسة البرلمان الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين 29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشان اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات. ‌ ومن المقرر أن يحيل المجلس تلك التقارير إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم، بشأن ما جاء فيها، وهذه الاقتراحات هى: ‌ 1: اقتراح برغبة بشأن استكمال بناء سور مركز شباب كفر العرب – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. ‌ 2: اقتراح برغبة، بشأن إنشاء صالة مغطاة بمدينة العاشر من رمضان تستوعب كل الألعاب – محافظة الشرقية. ‌ 3: اقتراح برغبة، بشأن إنشاء سور شبكى مجلفن يحيط بالمعلب الخماسي – دير – سمالوط – نزلة أسطال) مركز سمالوط – محافظة المنيا. ‌ 4: اقتراح بشأن استكمال أعمال إنشاء ملعب نجيل قانونى بمركز شباب الطوايل – مركز ساقلته – محافظة سوهاج. ‌ 5: اقتراح برغبة، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كفر الأربعين – مركز بنها – محافظة القليوبية. ‌ 6: اقتراح برغبة، بشأن تخصيص أماكن محددة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الملاعب ومشاركتهم في اللجان التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. ‌ 7: اقتراح برغبة، بشأن إصلاح ملعب كرة خماسي داخل دار أيتام أولادى بالمعادى – محافظة القاهرة. ‌ 8: اقتراح، بشأن إنشاء سور وتنجيل ملعب مركز شباب المرابعين – كفر سعد – محافظة دمياط. ‌ الرئيسية 9: اقتراح برغبة ، بشأن تعميم السياسة الداخلية لوزارة الشباب والرياضة فى مواجهة التحرش على جميع الوزارات الأخرى. ‌ 9:اقتراح برغبة ، بشأن تخصيص أرض بديلة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد، وذلك لبعد المسافة بين الموقع الحالي للمشروع ومدينة بورفؤاد بنحو 40 كيلومترًا. ‌ 10: اقتراح بشأن تحديد الجدول الزمني لتسليم المستحقين بمشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد لعام 2013 وتحديد موعد توقيع البروتوكول بين هيئة التعاونيات والمحافظة لتخصيص أرض المرحلة الثانية. ‌ 11: اقتراح بشأن اعتبار المدارس والمستشفيات التى يقوم بإنشائها القطاع الخاص أو المستثمرون من مشروعات النفع العام. ‌ 12: اقتراح بشأن بدء العمل في معهد بنى هلال الابتدائي الأزهرى، وإنشاء جناح أعدادي بذات المعهد – مركز المراغة – محافظة سوهاج. ‌ 13: اقتراح بشأن إنشاء فرع للبنك المركزي بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط. ‌ 14: اقتراح بشأن تخصيص مكان لسيارات الأجرة الخاصة بمركز الفشن – محافظة بنى سويف داخل موقف المنيب الجديد – محافظة الجيزة. Advertisements ‌ 15: اقتراح بشأن إنشاء موقف عمومي لجميع المحافظات بمدينة نبروه – محافظة الدقهلية. ‌ 16: اقتراح بشأن الموافقة على إنارة طريق بهوت حتى عزبة حماد وطريق بهوت حتى المنشية البدراوي – مركز نبروه محافظة الدقهلية. بهوت حتى المنشية البدراوي – مركز نبروه محافظة الدقهلية. ‌ 17: اقتراح بشأن عمل بعض المطبات الصناعية في عدة مواقع بدائرة مركز طما – محافظة سوهاج. ‌ 18: اقتراح بشأن تركيب أعمدة إنارة لمدخل جزيرة البيهو ومدخل عزبة الرمل ببني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا. ‌ 19: اقتراح بشأن إنشاء موقف متعدد الطوابق بمدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية. ‌ 20: اقتراح بشأن إنشاء جراج متعدد الأدوار في محيط ميدان حلوان ‌ 21: اقتراح بشأن تركيب أعمدة إنارة لمدخل جزيرة البيهو ومدخل عزبة الرمل ببني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا. ‌ 22: اقتراح بشأن إنشاء موقف متعدد الطوابق بمدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية. ‌ 23: اقتراح بشأن إنشاء ثلاث مواقف لسيارات الأجرة خارج مدينة القوصية – محافظة أسيوط. ‌ 24: اقتراح بشأن فتح فرع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – بمحافظة قنا. ‌ 25: اقتراح بشأن استكمال مبنى مجمع الخدمات الحكومي بمنشأة صبري أبو علم – مركز تمي الأمديد –محافظة الدقهلية. ‌ 26: اقتراح بشأن تنقية كشوف الانتخابات من الوفيات وتصحيح الأسماء والإضافة لمن ليس له أصوات انتخابية من خلال الرقم القومي بمركزي نبروه وطلخا – محافظة الدقهلية. ‌ 27: اقتراح بشأن قيد الناخبين بأقرب لجنة انتخابية لمحل إقامتهم – مركز ساقلته – محافظة سوهاج. ‌ 28: اقتراح بشأن إنشاء نقطة شرطة بقريتي بنى شبل وتلحوين بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية. ‌ 29:، اقتراح بشأن إنشاء محطة معالجة على مصرف نشرت – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. ‌ ‌ ‌ ‌

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