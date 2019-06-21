روسيا تتهم أمريكا بدفع الوضع مع إيران إلى شفا الحرب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو اتهمت واشنطن، الجمعة 21 يونيو، بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب. ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة. وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق فيما يبدو على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة مراقبة أمريكية مسيرة. لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

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