زعيم الجمهوريين: ننظر في رد مدروس ضد إيران على خلفية إسقاط الطائرة

قال رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الإدارة الأمريكية تنظر في ردود مدروسة ضد إيران على خلفية إسقاط الطائرة من دون طيار فوق مضيق هرمز.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن تصريحات ماكونيل جاءت بعد اجتماع أركان الإدارة الأمريكية مع
من جانبه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، ومايكل
وفي وقت سابق، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الولايات المتحدة إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
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