المجر: نعارض بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا

قال نائب رئيس الوزراء المجري، جولت شميان، إن بلاده تعارض دائمًا بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا.

أضاف شميان - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن هذه

العقوبات لا معنى لها على الإطلاق، ولا ضرورة لها وأنها لا تجلب أي شيء سوى الأذى.في وقت سابق، دعا وزير الخارجيةالمجري بيتر سيارتو، إلى النظر في جدوى فرض عقوبات ضد روسيا.كانت قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارًا سياسيًا بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية.