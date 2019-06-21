اخبار العالم

واشنطن تحظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران.
 ذكرت إدارة الطيران الأمريكية أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من

مسارات جوية للطائرات المدنية.. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، وأعربت عن قلقها من استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
طويلة المدى في المجال الجوي الدولي من دون سابق إنذار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلًا بحريًا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا