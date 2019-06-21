واشنطن تحظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الإيراني

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران.
ذكرت إدارة الطيران الأمريكية أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من
طويلة المدى في المجال الجوي الدولي من دون سابق إنذار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلًا بحريًا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
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