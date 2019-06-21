25 قتيلاً بحريق مصنع كبريت في إندونيسيا

توفي أربعة وعشرون شخصاً على الأقل في حريق اجتاح مستودعاً لعلب الكبريت في إندونيسيا، اليوم الجمعة.

وقال رياديل لوبيس رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال إقليم سومطرة الشمالية "حصلت 24 وفاة".

وأضاف أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة ل21 بالغاً وثلاثة أطفال. وتابع "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".

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وأفادت تقارير بأن نحو 30 شخصاً يعملون في المصنع الذي يقع في منطقة سكنية ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون.

وقال تاتان ديرسان أتماجا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية إنهم تلقوا معلومات عن سقوط قتلى لكنهم بانتظار تأكيد ذلك من المحققين الموجودين في مسرح الحادث.