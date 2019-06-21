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25 قتيلاً بحريق مصنع كبريت في إندونيسيا

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توفي أربعة وعشرون شخصاً على الأقل في حريق اجتاح مستودعاً لعلب الكبريت في إندونيسيا، اليوم الجمعة.

وقال رياديل لوبيس رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال إقليم سومطرة الشمالية "حصلت 24 وفاة".

وأضاف أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة ل21 بالغاً وثلاثة أطفال. وتابع "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".

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وأفادت تقارير بأن نحو 30 شخصاً يعملون في المصنع الذي يقع في منطقة سكنية ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون.

وقال تاتان ديرسان أتماجا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية إنهم تلقوا معلومات عن سقوط قتلى لكنهم بانتظار تأكيد ذلك من المحققين الموجودين في مسرح الحادث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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