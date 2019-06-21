جندي يبرئ زميله من جريمة قتل سجين ويتهم نفسه بارتكابها

أعلن جندي، دعي للإدلاء بإفادته كشاهد في محاكمة ادوارد غالاغر ضابط الصف في القوات الأميركية الخاصة المتهم بعدد من جرائم الحرب في العراق، مسؤوليته عن قتل أسير في سن المراهقة.

وكان غالاغر متهم بقتل السجين ويحاكم بسبب هذه التهمة أمام القضاء العسكري.

ويحاكم إدوارد غالاغر (40 عاماً)، الذي منح أوسمة عدة، منذ الإثنين في محكمة عسكرية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بتهمة القتل العمد، ومحاولة قتل اثنين من المدنيين ببندقية قنص وعرقلة عمل القضاء.

جرت وقائع هذه القضية في 2017 بمدينة الموصل في العراق حيث نُشرت قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من المدينة من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وغالاغر، الذي ينتمي إلى القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز)، متهم بأنه قتل طعناً بالسكين في الصدر والعنق سجيناً في الخامسة عشرة من العمر أثناء تلقيه إسعافات أولية.

لكن كوري سكوت، وهو أيضاً جندي من عناصر "نيفي سيلز"، أكد في المحكمة أن غالاغر هو من طعن الضحية، لكنه هو الذي تسبب في وفاة الفتى.

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وأقر كوري سكوت، في شهادته، أنه خنق المراهق من خلال وضع إبهامه على الأنبوب الذي أدخل في القصبة الهوائية للمصاب من أجل مساعدته على التنفس. وأكد أنه أراد بذلك تجنيب السجين التعذيب الذي كان سينزله به، على حد قوله، أفراد من القوات المسلحة العراقية.

ولم يعلن كوري سكوت من قبل مسؤوليته عن الجريمة عندما استجوبه المحققون. كما رفض الاتهامات بأنه قرر الكذب للتغطية على غالاغر.

وكوري سكوت هو أحد الشهود الذين حصلوا على الحصانة.

وينفي إدوارد غالاغر، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، جميع التهم الموجهة إليه. ويقول محاموه إنه كان ضحية "عصابة" صنعها أعضاء في المجموعة التي كان يقودها، كانوا يريدون رحيله.

تكشف الإفادات، التي تُليت خلال جلسة استماع أولية في نوفمبر 2018، أن بعض أفراد الوحدة -التي كانت بقيادة غالاغر- شعروا بالرعب من تصرفاته، حتى أنهم عبثوا ببندقية القنص التي يستخدمها لجعلها أقل دقة. كما أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية لحمل المدنيين على الفرار قبل أن يجد رئيسهم الوقت لفتح النار عليهم.