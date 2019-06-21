إيران: نملك “أدلة” على أن طائرة أميركا اخترقت مجالنا الجوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يونيو 2019 11:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الجمعة، أن إيران تمتلك “أدلة لا يمكن إنكارها” على أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الخميس “كانت في المجال الجوي الإيراني”، خلافاً لما تؤكده واشنطن.

وقال البيان إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أبلغ ليل الخميس في اتصال هاتفي سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأميركية) في طهران “احتجاج إيران الشديد” على الحكومة الأميركية.

وأكد عراقجي للسفير السويسري ماركوس لايتنر في الاتصال الهاتفي الذي جرى “على الفور” أن “هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف عراقجي أن “قطعاً من حطامها (الطائرة المسيرة) قد تم العثور عليها في مياه إيران الإقليمية”.

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وبعدما أشار إلى أن “الخطوة الأميركية هذه لم تكن الأولى من نوعها بل سبقتها عدة حالات أخرى”، دعا عراقجي إلى “احترام القوات الأميركية للمجال الجوي والمياه الإقليمية للجمهورية الاسلامية الإيرانية والتزامهم الكامل بالقرارات الدولية”.

وكرر مساعد وزير الخارجية الايراني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدعو إلى الحرب والاشتباك” في المنطقة، محذراً من “أي خطوة غير مدروسة من جانب القوات الأميركية”.

وقال إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل بحزم في الدفاع عن مجالها الجوي ومياهها وترابها ولن تتردد في ذلك لحظة واحدة”.

وأوضح بيان الخارجية الإيرانية أن “السفير السويسري قال في هذا الاتصال الهاتفي إنه سيقوم على الفور بابلاغ الحكومة الأميركية بهذا الأمر”.

وتابع البيان أنه “طُلب من السفير السويسري الحضور إلى مقر الخارجية في طهران للاطلاع على المزيد من تفاصيل الحادث”.