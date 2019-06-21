بيلوسي: الوضع مع إيران بحاجة لمقاربة ذكية وليست متهورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يونيو 2019 11:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، إن الوضع مع إيران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا.

وأكدت أن أميركا بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران.

وقالت بيلوسي إنها مقتنعة بأن إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأميركية تم في المجال الجوي الدولي.

وأكدت أنه يجب الحصول على تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية إذا سعت أميركا لصراع مع إيران.

جر ترمب إلى حرب

فيما عبر تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، عن قلقه من أن “ينجر” الرئيس دونالد ترمب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة

لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

وقال شومر للصحافيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض “الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من

أن ينجر هو والإدارة إلى حرب”.

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رد محسوب

بدوره قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، إن على إدارة ترمب أن ترد “ردا محسوبا” على إيران.

وقال كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان “هاجمت إيران ملكية أميركية هجوما مباشرا فوق مياه دولية. وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية”.

جاء ذلك خلال اجتماع لقادة مجلس الشيوخ والنواب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، بهدف بحث التطورات بخصوص إيران.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة “ستعرفون قريبا”، مؤكدا أنه لا يستبعد ردا أميركا على الحادثة.

وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، مؤكدا أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي. وقال: “لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية”.

وأكد الرئيس الأميركي أن الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

وأشار ترمب إلى أنه “لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع بل تفعل عكس ذلك أحيانا”. لافتاً إلى أن إيران قد تكون أسقطت الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ”.