أستراليا وهولندا تحظران الرحلات الجوية فوق مضيق هرمز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يونيو 2019 11:45 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حظرت كل من أستراليا وهولندا رحلات الشركات المدنية الجوية فوق مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس اليوم الجمعة إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران مؤكداً بذلك التقرير الذي نشرته شبكة إن.أو.إس الهولندية العامة.

ولم يذكر المتحدث المزيد من التفاصيل.

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ليلة أمس بحظر تحليق الشركات الأميركية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

وقالت إدارة الطيران الأميركية إنها قلقة من تصعيد التوتر بالقرب من مسارات جوية للطيران المدني. كما عرضت إدارة الطيران الأميركية التهديدات التي تواجه الرحلات التجارية في مجال إيران الجوي، مشيرة إلى القلق الأميركي من استعداد طهران لاستخدام صواريخ أرض-جو في المجال الجوي الدولي.

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وفي منشور منفصل لشركات الطيران، قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلاً بحرياً من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح/جو إيراني.

وقالت: “كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض”.

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كافٍ.

وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة “يونايتد إيرلاينز United Airlines” إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: “نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة”.