كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تؤثر خسارة إسطنبول على قبضة أردوغان السلطوية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار بروفسور العلاقات الدولية في جامعة ليهاي الأمريكية هنري باركَي إلى أنّ اسطنبول تضم 18% من سكان تركيا وتشكل 32% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لكنّ الأرقام وحدها غير كافية لفهم أهمية المدينة على المستوى النفسي للأتراك، فاسطنبول كانت مركز السلطنة العثمانية في نهاية المطاف وهي تواصل أسر مخيلتهم الجماعية.

سيتوجه سكان المدينة يوم الأحد للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس بلديتها. ورأى باركي في صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أنّ هزيمة بن علي يلدريم في انتخابات اسطنبول في 31 مارس (آذار) أذهلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

تعرض يلدريم المقرب من أردوغان والذي كان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير النقل في مسيرته السياسية، للهزيمة على يد منافس جديد شغل سابقاً منصب عمدة حي بيليك دوزو، وهو واحد من الأحياء الصغيرة والبعيدة في اسطنبول.

وأضاف باركي أنّ الهزيمة شكلت ضربة مزدوجة لأردوغان الذي فاز برئاسة بلديتها سنة 1994 بأغلبية نسبية. منذ ذلك الحين، أصبحت اسطنبول إقطاعية لأردوغان.

المستفيدون الأوائل

ثمة سبب آخر لكون اسطنبول حساسة للرئيس التركي وحزبه. بينما عزز أردوغان قبضته على السلطة أصبحت أغنى مدينة تركية مصدر تدفق نقدي لحزبه.

أطلق أردوغان مشاريع بنية تحتية شاملة، وقد استفادت منها مجموعة مختارة من مجتمع الأعمال التركي والتي تشمل أصدقاءه وأعضاء عائلته. مع عدم وجود رقابة على المصاريف، تم استخدام موازنة المدينة لدعم مجموعة متنوعة من المشاريع تضمنت نادياً لرماية السهام يرأس مجلس إدارته نجل الرئيس بلال أردوغان.

وخلال حكمه كرئيس للبلدية، استفادت المنظمة غير الحكومية تورغيف وهدفها دعم الجهود التعليمية من خلال توفير قاعات وغرف السكن. وترأس مجلس إدارتها إسراء أردوغان، ابنة الرئيس وزوجة وزير الاقتصاد إسراء البيرق.

ضحيتا تفكيرهما

اسطنبول مدينة معقدة إذ تضم أيضاً المصدر الكامن الأبرز للمعارضة. لا تزال مظاهرات متنزه غازي سنة 2013 تطارد أردوغان حين هزت المدينة بعض من أكبر المظاهرات التي شوهدت في تاريخ تركيا المعاصر. حتى هذا اليوم، يزعم أردوغان أنّ المظاهرات كانت محاولة انقلابية واستمر باضطهاد أي شخص مرتبط عن بعد بهذه الأحداث. لهذا يجب ألا يتفاجأ أحد بما نقل عن أردوغان من كلام مفاده أنه "إذا خسرنا اسطنبول فسنخسر تركيا".

على الرغم من أهمية اسطنبول، تبنى أردوغان وحزبه موقفاً ضعيفاً خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، تباطأ يلدريم في الاستقالة من رئاسة البرلمان وإطلاق حملته. بوضوح، قلل أردوغان وحزبه من خصمهما لكنهما كانا أيضاً ضحيتين لطريقة تفكيرهما الجمعي الأحادي.

تم إسقاطه بالمظلة

مع سيطرة محسوبيه على أكثر من 90% من الصحف والمنصات الإعلامية، وبما أنه طهر محيطه من جميع الذين أسسوا الحزب معه مستبدلاً إياهم بالموالين والمتزلفين، تعرض أردوغان بوضوح للتضليل حول ما كان يجري على الأرض.

تبين أنّ إمام أوغلو كان أبرع بكثير في خوض الحملة مما كان متوقعاً. أبدى الأخير رباطة جأش أمام الاتهامات التي ساقتها بحقه صحافة أردوغان وركز على المخاوف والمسائل المحلية.

على العكس منه، أظهر يلدريم صورة رجل تم إسقاطه كمرشح بالمظلة ليدخل تنافساً محدد النتيجة سلفاً. في إحدى المراحل، استيقظ أردوغان والحزب على واقع أنّ مرشحهما كان يحل ثانياً خلف إمام أوغلو. عندها اختار أردوغان أن يجعل من تلك الانتخابات مسألة وطنية لا محلية.

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مقامرة خطيرة

خاض أردوغان حملته من دون هوادة وظهر في عدد من التجمعات خلال يوم واحد، محولاً الانتخابات إلى تنافس حول شخصه. كان ذلك مقامرة خطيرة وربما خطأ جوهرياً. في زمن المصاعب الاقتصادية، همش أيضاً الناخبين الأتراك عبر خطابه العدواني ضدهم.

ليلة الانتخابات، بدا أردوغان وحزبه يسعيان للتلاعب بالنتائج. فجأة صمتت وكالة الأناضول التي كانت تنقل النتائج حياً بحي. تخوف كثر من تكرار تجربة الاستفتاء الدستوي سنة 2017، حين ضمن الحزب الحاكم عبر خداع الدقيقة الأخيرة فوزه بالاستفتاء فوسع صلاحيات أردوغان بشكل بارز وحول تركيا إلى جمهورية رئاسية.

لـكن هذه المرة، قرر حزب العدالة والتنمية تغيير النتائج وطور سردية مفادها أن المعارضة "سرقت" الانتخابات، وهو أمر مستحيل بالنظر إلى سيطرة أردوغان المطلقة على مؤسسات الدولة. وأجبر الحزب الحاكم اللجنة العليا للانتخابات على إلغاء النتائج بناء على أسس مشكوك جداً بها.

مجدداً.. أوغلو يتصدر

استنتج أردوغان بوضوح أنّ إعادة الانتخابات البلدية مخاطرة تستأهل خوضها. حاول تأدية خدمة لحزبه ومرشحه عبر إبداء انفتاحات على زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان، فسمح له برؤية محاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات آملاً بتغيير الصوت الكردي. وحاول الحزب الحاكم تعبئة 1.7 ملايين ناخب لم يقترعوا على الرغم من تسجيل أسمائهم في لائحة الناخبين.

تظهر مؤشرات أنّ جهود الحزب الحاكم ستكون قاصرة حيث يتصدر إمام أوغلو استطلاعات الرأي ويمكن أن يكون قد وسع الفارق لأن العديد من المدنيين بمن فيهم داعمو حزب العدالة والتنمية أصيبوا بالهلع من الطريقة المخادعة التي تم بها قلب النتائج. إذا وسع إمام أوغلو الفارق مع يلدريم، سيصبح من الصعب على الحزب الحاكم أن يتخطى النتائج خصوصاً في جو من اليقظة العالية لدى المعارضة والمجتمع المدني.

القلق بادٍ عليه

بالنسبة إلى ما إذا كان أردوغان سيقبل الهزيمة بهدوء، يشير الكاتب إلى أنّ القلق من خسارة محتملة مرئي تماماً. تمثل هذه الخسارة شقاً خطيراً في دروعه بما أنها تدفع أوغلو إلى منصب المنافس المستقبلي الرئيسي لأردوغان.

وكما كتب الصحافي المخضرم قادري غورسل، أعلن أردوغان أنه سيحشد موارد الدولة لتقويض وحتى إطاحة أوغلو من السلطة. بدأ هذا المسار في أنقرة، حيث رفع المدعون العامون دعاوى ضد الفائز منصور يافاش الذي كسر هيمنة الحزب الحاكم على المدينة. يزعم هؤلاء بأنه كان متورطاً في مخالفة مهنية حين كان محامياً وهي محاولة ظاهرة لعزله عن منصبه.

ما المتلازمة التي يعاني منها؟

لا يبشر سلوك أردوغان بالخير لتركيا. هو ليس مجرد خاسر متألم لا يريد الاعتراف بخسائر انتخابية بل هو شخص يعاني من متلازمة "الدولة هي أنا". ينتج ميله لإلغاء نتائج الانتخابات عن غياب القيود المؤسسية أو السياسية عنه. إنّ قمعه الوحشي للصحافيين والأكاديميين والزعماء المعارضين ممزوجاً بخطاب قومي متشدد ومستقطب سيصيب تركيا بالضرر ويقوض المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال العقد الأول من حكمه.

في نهاية المطاف، سيكون لدى أردوغان خيار تقبل خسارة اسطنبول واستخدامها للانخراط في حوار جديد خصوصاً في وقت تواجه تركيا أزمة اقتصادية حادة محتملة.

كما له خيار مواصلة المسار الحالي الذي ينزع الشرعية عن كل النشاطات السياسية باستثناء نشاطاته الخاصة.

وفي هذه الحال سيتم تذكر انتخابات 23 يونيو (حزيران) كنقطة تحول في تاريخ تركيا المعاصر، وقد تساوي في أهميتها الانقلاب العسكري سنة 1960 والذي طاح أول حكومة منتخبة ديموقراطياً في تلك البلاد.