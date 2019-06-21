كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": إيران تسلمت رسالة من ترامب عبر عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولان إيرانيان في تصريحات لوكلات "رويترز" اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وأضاف المسؤولون أن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وأكد المسؤولون أن إيران ردت على عمان بأن المرشد الإيراني على خامنئي يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه، مشيرين إلى أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته.

وقال المسؤولون إن رد إيران الفوري على الرسالة كان تحذيراً صريحاً بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.