كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: عصابة "الحمدين" تواصل تمويل أنشطة حماس في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل عصابة الحمدين الحاكمة في قطر، تمويل أنشطة حركة حماس الإرهابية، التي تسيطر بقوة السلاح على قطاع غزة، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني من جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وذكرت مصادر في قطاع غزة لقناة "كان نيوز Kan News" الإسرائيلية، أن الأموال التي ترسلها قطر إلى غزة وتمر عبر إسرائيل يجري تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وكشفت المصادر أنه وفقًا للمعلومات التي حصلوا عليها، فإن الإرهابيين الذين يخدمون في كتائب عز الدين القسام وقادة الكتائب في الجناح العسكري لحماس، يحصلون على الأموال القطرية عن طريق شركائهم المدرجة أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي وافقت عليها إسرائيل.

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ووصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، مساء الأحد، قادما من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلا دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس، حيث يقول إن الهدف منها دفع المعاشات لنحو 100 ألف أسرة محتاجة في غزة، ومن المخطط أن يتم توزيع الأموال في الأيام المقبلة.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزا للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

وأشارت جريدة القدس إلى وقوع نزاع بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين من المساعدات القطرية، مما أدى إلى تأخير توزيع الأموال التي دخلت لتوها قطاع غزة.