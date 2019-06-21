كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة أمريكية: الفوضى تعم الاقتصاد المحلي القطري وعلاقاته مع الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمّت الفوضى مكونات الاقتصاد القطري المحلي وفي علاقاته مع الخارج من خلال خطوات تظهر غياب التخطيط في إدارة التراجع الاقتصادي لعديد من المؤشرات والقطاعات في السوق المحلية.

وبينما تواجه قطر أزمة تذبذب سيولة في السوق المحلية، أضافت نحو 151 مليون دولار أمريكي، خلال أبريل/نيسان الماضي، على مجمل قيمة استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية.

تحاول قطر من خلال هذه الخطوة كسر عزلتها الدولية، ليصل مجمل استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 1.611 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، لتكون الأعلى في تاريخ استثمارات الدوحة في هذا النوع من السندات.

يأتي ذلك رغم تراجع ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي 32% بما قيمته 14.5 مليار دولار، إلى 112.1 مليار ريال (30.82 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.

في نفس الاتجاه، قام مستثمرون قطريون ببيع أصول تركية بقيمة مليارات الليرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، حسب إعلام تركي، رغم تعهد قطر، الحليف الإقليمي الرئيسي لأنقرة، بزيادة استثماراتها في تركيا في ذروة أزمة العملة في الصيف الماضي.

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وعلى صعيد الخسائر، قامت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية بفصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قاعدتها القطرية، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة قامت بفصل نحو 300 موظف في قطر، أو نحو 18% من القوى العاملة المحلية، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس معلومات علنية.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، أكدت "ستاندر آند بورز" أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثير من الخسائر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.