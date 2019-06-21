كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "ضرب الأهداف" لـ"التراجع".. كواليس دق طبول الحرب بين أمريكا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظ العالم بالأمس على إسقاط إيران لطائرة MQ-4C Triton مسيرة أمريكية بصاروخ أرض ــ جو في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، وأشار الحرس الثوري إلى أن الطائرة للتجسس في محافظة هرمزجان، وأكد قائد الحرس أنه سيتم الرد بكل حسم لأي محاولة لانتهاك حدود بلاده، في حين وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شن ضربات على أهداف إيرانية، ثم تراجع عن قراره، مؤكدا أن إسقاط طهران للطائرة "خطأً كبيراً".

أمريكا تعترف بالضربة

أكد الجيش الأمريكي إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ أرض ــ جو إيراني فوق مضيق هرمز.

وقال بيان من القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي يؤكد إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ سطح/ جو إيراني فوق مضيق هرمز.

وأضاف البيان: "الجيش الأمريكي يقول إن التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران غير صحيحة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "خطأً كبيرًا للغاية" بإسقاط طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار.

شمخاني: مجالنا الجوي خطنا الأحمر

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني: "مجالنا الجوي هو خطنا الأحمر، إيران ردت وستواصل الرد بقوة دوما على أي دولة تنتهك مجالنا الجوي".

ونشر الحرس الثوري الإيراني فيديو يظهر كيفية إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة فجر يوم الخميس بعد دخولها أجواء البلاد.

الجيش الأمريكي: الطائرة لم تخترق المجال الجوي لإيران

وذكر الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وقال اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون": "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانوناً بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضاً المدنيين لخطر محتمل".

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وأضاف بأن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها".

وذكر أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.

مطالبات أمريكية بالرد على الهجوم

وقال رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إن الإدارة الأميركية تنظر في ردود مدروسة ضد إيران على خلفية إسقاط الطائرة من دون طيار فوق مضيق هرمز- بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية".

وجاء حديث ماكونيل بعد اجتماع مع أركان الإدارة الأميركية مع كبار قادة الكونغرس في البيت الأبيض لاطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران، استمر 40 دقيقة ودعت على إثره رئيسة مجلس النواب للعمل على عدم التصعيد والتنسيق مع الحلفاء.

وسبق الاجتماع مع قادة الكونجرس اجتماع أمني آخر في البيت الأبيض بحث سبل الرد على إيران، وشارك فيه وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، ووزير الجيش المسمى لشغل منصب وزير الدفاع، مارك أسبر، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، وتم اطلاع الرئيس الأميركي على جملة من الخيارات للرد.

ومن جهته، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، ومايكل مكولوماك، ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان: "هاجمت إيران ملكية أميركية هجوما مباشرا فوق مياه دولية، وهذا الاستفزاز يأتي بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".

"ترامب" يتراجع عن ضرب إيران

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شن ضربات على أهداف إيرانية، ثم تراجع عن قراره، وذلك بالرغم أن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب "مجموعة من الأهداف الايرانية مثل بطاريات الرادار والصواريخ" مساء أمس الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الأولى.

ورفض البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية الإدلاء بأي تعليق، ولم يعرف ما إذا كانت هناك خطط لشن ضربات من هذا النوع في المستقبل.

وكانت إيران ذكرت أنها انتشلت قطعاً من طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" أسقطتها بصاروخ في مياهها الإقليمية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تؤكد أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية عندما أسقطت.

وكتب ترامب في تغريدة "إيران ارتكبت خطأً كبيراً"، وأضاف "من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمداً"، وأضاف "أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصاً غبياً".