كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل "ترتجف" أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني في برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علامات ارتجاف شديد، أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في برلين.

وأثناء وقوف المستشارة أمام حرس الشرف انتظاراً للرئيس الأوكراني، ارتجفت ساقيها وجسمها في بشدة، وعندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف، خف الارتجاف بوضوح.

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وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع زيلنسكي إنها تناولت ثلاثة أكواب من الماء، موضحةً أن سبب الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفةً أنها في حالة جيدة الآن، كما هو واضح.

ومن جانبه قال زيلنسكي إنه كان واقفاً بجانب ميركل خلال الحدث، وأضاف "كانت في أمان تام".

يُذكر أن ميركل بدا عليها علامات ارتجاف من قبل في مناسبات مماثلة. وكان التفسير الرسمي لذلك، نقص المياه رغم الحرارة الشديدة.