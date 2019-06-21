المغاربة يحطون أرقاما قياسية في التبرع بالدم.. الحصيلة جيدة لكن تكفي 12 يوما فقط

يواصل مركز تحاقن الدم تحطيم أرقام قياسية خلال الحملات التي يقوم بها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للقيمين الدينيين.

وكشفت نجية العمراني، مديرة مركز تحاقن الدم في الرباط، في حديث مع “اليوم24″، أمس الخميس، أن حملة 14 يونيو في طنجة، كانت ناجحة، وفاقت الأهداف المسطرة، بعد جمع 1325 كيس دم، عوض 1200، موجهة شكر كبير للسكان الذين تبرعوا بالدم قصد مساعدة المحتاجين، متمنية أن يتبرع سكان الشمال مرتين في السنة من أجل تجاوز الخصاص.

وقالت العمراني، أنه تم الاعتماد على 13 فريقا في الحملة، كل فريق يضم طبيل واحد وممرضين، ومساعدة من أجل تلبية الأهداف المنشودة، مؤكدة، أن الدم تم توزيعه على المدن المحتاجة، كطنجة، والرباط، وفاس، وتطوان، ومكناس.

وتكفي أكياس الدم التي جمعها خلال الحملة لمدة 12 يوما فقط، حيث جددت العمراني ندائها للمغاربة قصد التبرع خلاب عطلة الصيف.

وكانت حملة التبرع بالدم داخل المساجد خلال رمضان الماضي قد حطمت أرقاما قياسية، وتبرع الآلاف من المغاربة بالدم، في أكثر من 99 مسجد عبر المغرب، وهي الحملة التي تجاوزت الأهداف المسطرة.