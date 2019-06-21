بمساعدة مثيرة للجدل من حكم الفيديو… أوروغواي تعدل تأخرها أمام اليابان

عدلت أوروغواي تأخرها مرتين لتتعادل 2-2 مع اليابان في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم مساء الخميس بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية.
ودخلت اليابان، المشاركة ببطاقة دعوة، المباراة بعد الخسارة الثقيلة 4-صفر أمام تشيلي فيما فازت أوروغواي بالنتيجة ذاتها على الإكوادور.
ورغم المحاولات المبكرة من أوروغواي بدأت اليابان في تشكيل خطورة ومنحها كوجي ميوشي التقدم بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.
وأدرك لويس سواريز التعادل بعد ذلك بسبع دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد.
واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أن تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.
وزاد غضب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرمت من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمنيز ضد شويا ناكاجيما غير أنها استعادت التقدم بعد ذلك بقليل.
وخرج فرناندو موسليرا حارس أوروجواي لالتقاط تمريرة عرضية لكنه حولها في طريق ميوشي الذي وضع الكرة في المرمى الخالي محرزا هدفه الثاني في المباراة.
لكن أوروغواي الفائزة بلقب كوبا أمريكا 15 مرة أدركت التعادل مرة أخرى بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من خيمنيز.
وسعى فريق المدرب أوسكار تاباريز لتحقيق الفوز الذي كان سيضمن مكانه في دور الثمانية غير أن تسديدة سواريز ارتدت من العارضة.
وكاد سواريز أن يفتتح التسجيل لأوروجواي في الدقيقة الثانية من المباراة بتسديدة مباشرة من منتصف الملعب لكنها مرت فوق العارضة بقليل كما سدد كافاني في العارضة في الشوط الأول.
وأبلغ سواريز الصحفيين ”لعبنا بشكل جيد في المجمل لكننا تعلمنا أن في بطولة مثل هذه عندما ترتكب خطأين تستقبل هدفين لذا يجب علينا الحذر“.
وتتصدر أوروجواي المجموعة بأربع نقاط بينما تأتي اليابان في المركز الثالث بنقطة واحدة.
وتلعب تشيلي صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط ضد الإكوادور متذيلة الترتيب بدون رصيد مساء الجمعة.
وربما ستكون مواجهة تشيلي ضد أوروجواي يوم الاثنين هي من ستحدد متصدر المجموعة فيما تلعب اليابان ضد الإكوادور.
وتعتمد اليابان على تشكيلة أغلبها من الشبان استعدادا لأولمبياد طوكيو في العام المقبل لكن سواريز شدد على أن أوروغواي لم تستهن بمنافستها.
وأضاف ”إنهم شبان ويملكون سرعة لكننا نعلم أنهم أصحاب كفاءة أيضا. ضغطوا علينا بشكل جيد ولم نجعلهم يلعبون بالطريقة التي نريدها.
”كنا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث في هذه المباراة فالنتيجة أمام تشيلي لم توضح الحقيقة كلها“.
وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان إن النتيجة ستساعد فريقه الشاب في المستقبل.
وتابع ”التعادل سيساعدنا على التطور لأن أوروغواي أحد أفضل المنتخبات في العالم. هذه النقطة ستساعدنا على التحسن وتعزيز ثقتنا“.
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