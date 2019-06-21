"ترامب حذر إيران عبر عُمان من هجوم وشيك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤولان إيرانيان، اليوم الجمعة، أن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر سلطنة عُمان، ليل الخميس الجمعة، للتحذير من هجوم أميركي وشيك على إيران، وذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين الإيرانيين دون الإفصاح عن هويتهما.

وذكر أحد المسؤولين طالبا عدم ذكر اسمه، أن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وأضاف المسؤول أن ترامب حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا، لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".

وقال المسؤول الثاني "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار... ومع ذلك أبلغنا المسؤول العُماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

وأوردت وسائل الإعلام الأميركية منها قناة "الحرة" (رسمية)، الأنباء حول "مهلة ترامب المحددة" التي منحها للسلطات الإيرانية ضاغطًا لبدء الحوار بينهما، مشددة على أن طهران تلقت عبر عُمان رسالة من ترامب تحذرها من هجوم أميركي وشيك.

وتناقلت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة تراجعت عن شن ضربات عقابية ضد طهران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أميركية مُسيّرة، الخميس.

وذكرت قناة "الحرة" أنّ واشنطن "كانت تخطط لشن ضربات عقابية ليلا على إيران لكنها ألغت الأوامر فجأة"، دون توضيح الأسباب.

كما نقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قطعات حربية أميركية في المنطقة تظل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي تطورات ذات صلة بالأحداث الجارية.

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والخميس، اجتمع قادة برلمانيون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لبحث تطورات الأحداث مع إيران، حسبما نقلت "الحرة".

وبعد الاجتماع، صرح رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأنه على إدارة ترامب أن تمارس "ردا محسوبا" على إيران، دون تحديد طبيعته. فيما دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عبر "تويتر"، لبذل "كل جهد ممكن" لخفض التصعيد.

واعتبر الرئيس الأميركي، أمس، أن إيران ارتكبت "خطأ فادحا" بإسقاطها الطائرة المسيرة الأميركية، مؤكدا أن الأخيرة كانت في المجال الجوي الدولي وأن بإمكان الولايات المتحدة توثيق ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه "لا يمكننا الحديث علنا عن الرد الأميركي المتوقع على إيران لكنكم ستكتشفونه قريبا"، لكنه لم يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة قرارا متهورا ارتكبه جنرال إيراني "غبي ومنفلت" على حد تعبيره.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.