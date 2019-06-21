اللبن الرائب يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة حديثة، نشرت مؤخرًا في دورية "غوت" العلمية، أن تناول وجبتين أو أكثر من اللبن الرائب كل أسبوع يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأورام الغذيّة التي تسبق تطور سرطان الأمعاء، على الأقل عند الرجال.

دراسات سابقة

وتشير الأبحاث المنشورة سابقًا إلى أن تناول اللبن الرائب قد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، عن طريق تغيير نشاط وحجم المجموعات البكتيرية الموجودة في الأمعاء والمعروفة بأسم الميكروبيوم، إلا أن تلك الدراسة تقول أن تناول اللبن الرائب يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالنمو قبل السرطاني، والمعروف باسم الأورام الغدية.

الأورام الغذية

والأورام الغدية هى تكتلات صغيرة غير سرطانية يُمكن أن تسبق نمو السرطان، وتشير الدراسة التي أجريت على 32606 شخص أن تناول اللبن الرائب بانتظام يجعل الرجال أقل عرضة بنسبة 19 % من الإصابة بتلك الأورام، وهو ما يقلل احتمالية الإصابة بسرطان القولون بنسبة 26%.

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نتائج الدراسة

ورغم أن الدراسة أجريت أيضًا على مجموعة من النساء، إلا أن الارتباط بين تناول اللبن الرائب وتطور الأورام الغدية لم يكن واضحًا بين المتطوعات من السيدات، على عكس الرجال التي ظهرت لديهم ملاحظات قوية بانخفاض نسب الإصابة بسرطان الأمعاء حين يتناولون اللبن الرائب بانتظام.

ويعتقد الباحثون أن نوعًا من البكتيريا الشائعة في اللبن الرائب تُخفض من حموضة الأمعاء، ما يمنع تكون الأورام الغدية.

إلا أن الباحثون يؤكدون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من تلك النتائج.