مصرع شاب إثر انقلاب جرار قرب نتانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في الثلاثينات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر انقلاب جرار في منطقة مفتوحة بالقرب من نتانيا.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية لمصاب بجروح حرجة، وقد أقر وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انقلاب الجرار في الوقت الذي لم تتضح في الأسباب بعد.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث في الوقت الذي لم تعرف فيه هوية الضحية بعد.
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