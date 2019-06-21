شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:53 صباحًا, 21 يونيو 2019 م المناطق _ إدلب ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية أمس الخميس إلى 25 شخصًا بينهم 8 أطفال.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن عدد القتلى لا يزال مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.

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