خامنئي يرفض دعوة ترامب للتفاوض

وجاء الرفض الإيراني ردا على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران ليلة أمس عبر عمان، قال فيها: "لا نريد حربا ولكننا نريد محادثات"، كما منح إيران في الرسالة مهلة محدودة للرد.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد ردت طهران بالقول إن خامنئي يعارض "أي نوع من المحادثات" مع الولايات المتحدة، لكنه استلم الرسالة التي نقلتها عمان.



وأكد المسؤولون الإيرانيون أن رد إيران الفوري على الرسالة، كان تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي محتمل في المنطقة.