صحيفة اسرائيلية: العراق مقبل على توترات داخلية

وقال تقرير الصحيفة، إن "استهداف المصالح الأمريكية في العراق يضع بغداد على خلاف، تطغى عليه التوترات الإقليمية وجره لحرب داخلية، وهذا يثير مخاوفة من تصعيد التوتر في حين يحاول أن يعرض نفسه كمركز دبلوماسي".واضافت انه "لم يعلن أحد مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ التي استهدفت المصالح الاميركية في العراق البلد الشيعي حليف الولايات الاميركية، فقد حدد المراقبون أصل واحد منهم على الأقل في منطقة تعمل فيها جماعات مسلحة قريبة من إيران".

واشارت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن سابقاً انه "من المحظور" على اي قوة ان تتصرف خارج اطار القوات الحكومية. وقال "لن ندع هذا الامر يستمر".

لكن كلام عبدالمهدي، بحسب الصحيفة، كان "دون جدوى، فبعد ساعات قليلة، أصابت صواريخ جديدة مجمعات نفطية في محافظة البصرة، حيث تعمل شركات الخدمات الأمريكية وشركة إكسون موبيل العملاقة".



تحرير وترجمة : علي ناجي ، باريس