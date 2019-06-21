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اعتقلت السلطات التايلاندية رجل أعمال صينيا، إثر الاشتباه في محاولته قتل زوجته خلال رحلة سياحية، عن طريق دفعها نحو هاوية أحد الأودية.
وبحسب ما نقلت تقارير صحفية تايلاندية، فإن الرجل الصيني أراد أن يقتل زوجته الحامل بالشهر الثالث في متنزه، حتى يرث ثروتها التي تقدر بنحو 3.2 مليون دولار.
وأوضحت الشرطة أن يو شياو دونغ، البالغ من العمر 33 عاما جرى اعتقاله، ويواجه تهمة محاولة قتل زوجته وانغ نانغ (32 عاما).
ويصل عمق الوادي الذي دفع منه يو زوجته إلى 34 مترا، لكن من حسن حظ المرأة أنها وقعت على طبقة سميكة من أغصان الشجر قبل أن تسقط على الأرض.
وأصيبت المرأة بجروح وكسور في العظام، لكن حملها لا يزال سليما وبحالة جيدة بحسب الأطباء.
وبعد "المعجزة"، أخبرت الشرطة بأن شريك العمر قام بدفعها عمدا، فتم إصدار مذكرة اعتقال في حق الزوج الطماع.
وذكرت المرأة الناجية من الكارثة، أن زوجها دفعها لمسافة تقترب من 300 متر، واعتقد أن السلطات لن تشك في أمره إذا ماتت الزوجة بهذه الطريقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أراد التخلص من زوجته عن ارتفاع 34 مترا لكنها نجت بأعجوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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