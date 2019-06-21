بعيدا عن العطور... حيل للحفاظ على رائحة ذكية وانتعاش دائم في الصيف!

ليس هناك طريقة أفضل من بدء يومك الطويل بكل انتعاش أكثر من الحمام الصباحي، والذي يفضّل أن يكون بالماء الفاترة بدلاً من الساخنة، الخطوة التي تجعلك منتعشة لساعات من النهار خصوصاً في فترة قبل الظهر.تأكدي من أنّ مزيل التعرق هو أهم بكثير من أي مستحضر آخر خلال إطلالتك الصيفية وقد يغنيك عن استخدام العطور في كثير من الأحيان.

الكريمات المرطّبة

يمكن أن تكون الكريمات من المستحضرات البديلة للعطر، خصوصاً إذا كانت تتمتع أساساَ بتركيبة معطّرة، وغالباً ما تكون هي الاختيار الأفضل خلال الصيف لأنها تعمل على ترطيب بشرتك وتنعيمها ومنحك الرائحة الذكية التي تسعين للوصول إليها.

رذاذ الليمون الحامض للشعر

يمكن لرذاذ الشعر أن يكون أحياناً بديلاً للعطر، وفي حال لم يكن في حوزتك، اعرفي أنّ القليل من قطرات الليمون الحامض على شعرك يمنحك الانتعاش المثالي، ويعمل أيضاً على تغذية شعرك بصورة طبيعية من دون اللجوء إلى أي مكون صناعي في مستحضرات العناية بالشعر وتصفيفه.