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اعتمدي هذه الحيل الطبيعية السريعة والفعّالة التي تضمنين فيها الحصول على رائحة ذكية وعطرة طيلة ساعات يومك خلال الصيف.
الاستحمام الصباحي
مزيل التعرق
الكريمات المرطّبة
يمكن أن تكون الكريمات من المستحضرات البديلة للعطر، خصوصاً إذا كانت تتمتع أساساَ بتركيبة معطّرة، وغالباً ما تكون هي الاختيار الأفضل خلال الصيف لأنها تعمل على ترطيب بشرتك وتنعيمها ومنحك الرائحة الذكية التي تسعين للوصول إليها.
رذاذ الليمون الحامض للشعر
يمكن لرذاذ الشعر أن يكون أحياناً بديلاً للعطر، وفي حال لم يكن في حوزتك، اعرفي أنّ القليل من قطرات الليمون الحامض على شعرك يمنحك الانتعاش المثالي، ويعمل أيضاً على تغذية شعرك بصورة طبيعية من دون اللجوء إلى أي مكون صناعي في مستحضرات العناية بالشعر وتصفيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن العطور... حيل للحفاظ على رائحة ذكية وانتعاش دائم في الصيف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.