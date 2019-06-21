رويترز: ترامب منح طهران مهلة لبدء محادثات بعد رسالة تحذير

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه ما إدارته في البيت الأبيض

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى إيران يحذرهم من هجوم وشيك، عقب سقوط طائرة أمريكية بدون طيار فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني.

وقال مسؤولون إيرانيون -في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء الجمعة- إن طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم وشيك.

وأضاف المسؤولون أن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات"، ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وأكد المسؤولون أن إيران ردت على عمان بأن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه، مشيرين إلى أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته.

Advertisements

وترأس الرئيس الأمريكي، اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، الخميس، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.



وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبا".

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المهم إرسال رسالة دعم قوية لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط والخليج.

كانت إيران قد أسقطت أمس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".



كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.