الان تتابع طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم وشيك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال مسؤولون إيرانيون اليوم الجمعة لوكالة رويترز أن طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم وشيك.
وقالت مصادر : أن ترامب قال في رسالته “لا نريد الحرب بل محادثات” ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.
واكدت المصادر أن إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه.
فيما امهل ترامب إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته.
وأكد مسؤولون أن: رد إيران الفوري على الرسالة كان تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.
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