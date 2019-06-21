الان تتابع وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تحاول خلق حالة «رهاب من إيران» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تحاول خلق حالة “رهاب من إيران”. ونسب إليه قوله “هناك ظروف معقدة ومريبة في المنطقة. يبدو أن كل هذا يتماشى مع سياسة عامة لخلق حالة رهاب من إيران وخلق حالة من التوافق ضد ايران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: أمريكا تحاول خلق حالة «رهاب من إيران» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.