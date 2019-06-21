مسؤول أمريكية: جهود لقطع ايرادات نفط إيران ناجحة

أكد المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن جهـــود الولايات المتحدة لقطع إيـــرادات إيران من تصدير النفط عن طريـــق العقوبات تؤتي ثمارها. وقال نافـــارو في مقابلة مع فوكس نيوز: «ما نحاوله هنا، وبنجاح، هــو قطع إيرادات صادراتهم. يبيعون النفـــط، يبيعون البتروكيماويات، يبيعون الحديد والصلب.. الأمر ناجح بلا ريب، إنه يعمل بشكل جميل».
وألحقت العقوبات الأمريكية، التي تستهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وإقصاء طهران عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، أضراراً جسيمة باقتصاد إيران.
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