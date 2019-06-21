شركة إيطالية تفضح شحنة نفطية ايرانية مهربة عن طريق شركة عراقية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة «إيني» الإيطالية النفطية فضحت شحنة من الخام الإيراني رست في أحد الموانئ تحت غطاء أنها من شحنات نفط عراقية، وذلك في محاولة للتهرب من العقوبات الأمريكية.
ووفقا للصحيفة فقد تم رفض تسلم الشحنة التي كانت مخصصة لمصفاة «ميلاتسو» في صقلية، وجاءت على متن سفينة ترفع علم ليبيريا تدعى «وايت مون»، وبررت شركة «إيني» رفضها بأن مواصفات الشحنة لا تتطابق مع مواصفات عقدت للنفط العراقي.
وقال ناطق باسم «إيني» إن وثائق السفينة توضح أن الشحنة التي تم شراؤها من شركة «Oando PLC» النيجيرية كانت عراقية لكنها لم تكن تعلم ما هو أصل الشحنة.
وتكشف الواقعة أن إيران باتت تستخدم شركات عراقية لتصدير نفطها للتهرب من العقوبات، مستغلة بذلك نفوذها الأمني والسياسي داخل بعض مؤسسات الحكومة العراقية. يحدث هذا بينما شددت واشنطن عقوباتها على طهران منذ بداية مايو، مع انتهاء الإعفاءات التي كانت قد سمحت بها لبعض الدول، بما في ذلك إيطاليا لشراء كميات محدودة من النفط الإيراني. وكانت «إيني» قد توقفت طواعية عن شراء الخام الإيراني في أكتوبر الماضي خشية انتهاك العقوبات الأمريكية.
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