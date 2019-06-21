بالصور .. «قوة مصرية» تنفذ المهام الأكثر خطورة في دولة أفريقية

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الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
أشاد قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي بحفظة السلام المصريين الذين يقومون ببعض أكثر المهام خطورة في البعثة، وقدم تعازيه الشخصية لمصابهم الأخير عندما فقدوا الرقيب صبري حسين الذي قتل الشهر الماضي.
كما هنأ النقيب عبد الحكيم الذي كشف عن 5 عبوات متفجرة، منقذا الكثير من الأرواح.
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