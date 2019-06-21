اللواء إبراهيم عرض الأوضاع العامة مع السفير الفرنسي

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، وبحث معه الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي وسبل تعزيز التعاون بين السفارة و​الأمن العام​.

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