عطالله: لا خلاف مع الحريري ونريده ان يكون قويا لبنانيا وعالميا

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ "أننا لا نساير أحد، ولو فعلنا ذلك لكان وضعنا أفضل"، مشيراً الى "اننا لا نقوم بتسويات تحت الطاولة فنحن واضحون، ونحن أكثر من وضع بنودا إصلاحية ب​الموازنة​، لذلك قيل اننا نؤخر ونعطل الموازنة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطالله "أننا لا نأت لنقول للناس شعارات ونصل بالبلد الى مكان لا تحمد عقباه"، مشيراً الى أنه "بموضوع التهرب الضريبي قمنا بهجوم مباشر على وزيرنا وقلنا أن ​الجيش​ يجب ان يضبط الحدود وطرحنا ان التهرب الضريبي يجب ان نجد له حل".

وشدد على "أننا واضحون لدرجة ان الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية، ونحن نحمل البعض مسؤولية السرقة في البلد في حقبة سابقة نعم، ولكن لا نريد انهيار البلد"، موضحاً أن "بموضوع الرئاسة يهمنا الباد اكثر مما يهمنا المنصب الذي نحن فيه"، معتبراً ان "المطلوب الحفاظ على البلاد وان نسعى لخلاص البلاد ، البلد يمر بأزمة يجب علينا جميعا التعاون لأجلها".

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وأكد عطالله أن "لا خلاف مع ​المستقبل​ ولكن الاختلاف بوجهات النظر موجود"، مشيراً الى "اننا نريد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان يكون قويا، والجميع يعرف اننا لم نقبل بغلطة مع الحريري، ونريده قويا على مستوى ​العالم​ كله ليس ​لبنان​ فقط".

واعتبر أن "هذا البلد لا يمكن معالجته بتدوير الزوايا والناس كفرت بالسياسيين بسبب تدوير الزوايا"، مشيراً الى "اننا كتيار وطني حر نمد يدنا لكل الناس".

واعتبر ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ هو زعيم ولا يسعى لتكريس ذلك"، مؤكداً أن "باسيل هو الأول مسيحيا بالأرقام"، موضحاً "اننا نعمل ​سياسة​ ليكون رئيس حزبي رئيس جمهورية"، مؤكداً أن "باسيل داخليا وخارجيا وضعه ممتاز".