كيدانيان أطلق مهرجانات صيدا: نية صادقة ومستمرة لعودة السائح الخليجي

شدد وزير السياحة أفيديس كيدانيان، خلال إطلاق برنامج مهرجانات صيدا السياحي، على أن "الذي يعمل من أجل مدينته يمكن أن يضعها على الخريطة السياحية"، مشيرا الى "أننا نستعين من الجهد الإستراتيجي الذي إستخدم للتسويق لصيدا، من أجل التسويق لكل لبنان".
وأكد كيدانيان "اننا نريد أن يفكر العالم يوميا بلبنان، ونحن نجحنا الى مستوى معين بهذا الأمر"، لافتا الى أن "السياحة والثقافة تجمع ونستطيع عندها أن نخرج من ما هو مأساوي لنرتقي الى مستوى طموح السياح"، جازما أن "هناك نية صادقة وواضحة ومستمرة لعودة السائح الخليجي وعلى رأسهم السعودي".
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