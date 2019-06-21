جبق: أسعى لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات الخاصة

لفت وزير الصحة ​جميل جبق​، في كلمة له خلال ​إعتصام​ أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ أمام ​وزارة الصحة​، الى "أننا لست غريبا عن القطاع الإستشفائي وأعرف معاناة هذا القطاع، فهو يعاني من مشكلة مالية منذ وقت طويل. وأنا الآن في موقع المسؤوليية وأؤكد أن المستشفيات الخاصة شريك وجزء لا يتجزأ من الوزارة، ومن جونها لا يمكن أن نكمل"، معتبرا أن "القطاع الإستشفائي هو واجهة ​لبنان​ الحضارية".

وأشار جبق الى أن "لبنان يعاني من وضع تقشفي مما يستدعي علينا أن نتحمل بعضنا بعضا لأننا في مركب واحد، كما أننا بصدد إقرار ​الموازنة​ ​الجديدة​ وأسعى من خلال ​الحكومة​ لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات الخاصة"، مبينا أن "المستشفيات تعيل 300 الى 400 عائلة، وهذه العائلات لهم حق علينا لأنه اذا لم نؤمن المبالغ لا يمكن أن تستمر ب​الحياة​".

وشدد على أن "القصة ليست قصة مهاترات بل هذا حق ونحن نعترف به لكن يجب أن تتحملونا"، لافتا الى أن "المبالغ الأولى تم تحويلها ونسعى من خلال الحكومة على تأمين المبالغ الأخرى".

وأضاف: "في الوقت الحالي في ظل الأزمة نسبة ​البطالة​ عن الـ37 بالمئة وهناك مليون و800 ألف مواطن يتعالج على نفقة الوزارة وليس لهم معين سوى الوزارة و​الدولة​"، مؤكدا أنه "لولا ​نقابة المستشفيات​ الخاصة كان مستحيل علينا أن نكمل".

وجزم جبق أنه "لا يوجد أي مريض يتم رفض دخوله من قبل أي ​مستشفى​"، مبينا أنه "حتى وإن كانت المستشفيات الخاصة تتحمل النفقة الكبيرة، نحن سنؤمن الأموال في أرقب وقت حتى نكمل المسار لتطوير القطاع الإستشفائي لرفع وجه لبنان الحضاري في ​العالم​".