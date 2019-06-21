"النشرة" تحصل على نتائج مباراة خفراء الجمارك

أحال وزير المال ​علي حسن خليل​ نتائج مباراة تطويع 853 عنصراً في ​المديرية العامة للجمارك​، على المجلس الأعلى للجمارك، بعدما تسلمها من المدير العام ​بدري ضاهر​. تجدر الإشارة إلى أن المباراة أجريت قبل 5 سنوات. وقد حصلت "​النشرة​" على نتائج مباراة خفراء ​الجمارك​

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