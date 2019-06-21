ارسلان: نقدر لفتة الاسد الحريصة على افضل العلاقات مع لبنان بكل مكوناته

اشار رئيس الحزظب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال ارسلان​ الى اننا "أرسلنا بالأمس موفدنا الخاص الى ​سوريا​ الشقيقة الرفيق لواء جابر لاستلام الموقوفين التابعين لجهاز ​امن الدولة​ من الجهات الأمنية السورية، وإذ بدورنا نتقدم بالشكر العميق والتقدير الكبير للقيادة السورية الكريمة على مساعدتنا في هذا الموضوع داعين للأخ الكبير سيادة الرئيس الدكتور ​بشار الأسد​، وبالتوفيق الدائم وبطول العمر مقدرين لفتته الحريصة على افضل العلاقات مع لبنان بكل مكوناته، وأفضاله الكبيرة والكثيرة على بني معروف تحديدا برعايتهم في أي مكان وهذا ليس بجديد وليس بمستغرب من شخصية فذة وشخصية نادرة في زمن قل فيه الرجال وكلمة الحق والوفاء".

‏وتابع ارسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "وبدورنا كنا قد أبلغنا المعنيين في لبنان عن هذا الموضوع وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي كان يتابع التطورات بأهمية كبيرة".